Haberler

Nevşehir’de Evde Silah Bulundu

NEDENİYLE YAPILAN ARAMA

Nevşehir’de gerçekleştirilen bir ev baskınında, çok sayıda av tüfeği, şarjör ve fişek ele geçirildi. Jandarma ekipleri, TOKİ 5. Etap’ta bulunan bir ikamette ruhsatsız av tüfeği tutularak ihbar aldı. Bu doğrultuda, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile adli arama gerçekleştirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

K.T. ve M.B. isimli şahısların evlerinde, Jandarma Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan aramalarda elde edilenler arasında, 1 adet seri numarası kazınmış ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 16-0163 av tüfeği namlusu, 5 adet av tüfeği şarjörü, 55 adet 9 mm çapında fişek ve 1 adet “kelebek” olarak adlandırılan bıçak yer aldı. Gözaltına alınan K.T. ve M.B.’nin jandarmadaki iş ve işlemleri sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hatay Valisi Masatlı, İnceleme Yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin ardından inşaatına başlanan Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu ve proje hakkında bilgi edindi.
Haberler

Galatasaray, Martinez İçin Görüşmelerde

Galatasaray, kaleci Emiliano Martinez ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye kaptırdığı Ederson sonrası, şampiyonlar ligi kadrosu için Aston Villa ile temaslarını hızlandırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.