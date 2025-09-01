Nevşehir’de Evde Silah Bulundu

NEDENİYLE YAPILAN ARAMA

Nevşehir’de gerçekleştirilen bir ev baskınında, çok sayıda av tüfeği, şarjör ve fişek ele geçirildi. Jandarma ekipleri, TOKİ 5. Etap’ta bulunan bir ikamette ruhsatsız av tüfeği tutularak ihbar aldı. Bu doğrultuda, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile adli arama gerçekleştirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

K.T. ve M.B. isimli şahısların evlerinde, Jandarma Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan aramalarda elde edilenler arasında, 1 adet seri numarası kazınmış ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 16-0163 av tüfeği namlusu, 5 adet av tüfeği şarjörü, 55 adet 9 mm çapında fişek ve 1 adet “kelebek” olarak adlandırılan bıçak yer aldı. Gözaltına alınan K.T. ve M.B.’nin jandarmadaki iş ve işlemleri sürüyor.