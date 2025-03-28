Nevşehir’de Ezan Teknik Arıza Nedeniyle Gecikti

AKŞAM EZANI TEKNİK ARIZADAN GEÇ OKUNDU

Nevşehir’de 19.06’da okunması planlanan akşam ezanı, teknik bir arızadan dolayı 20 dakika gecikmeli duyulabildi. İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, sistemi etkileyen arıza nedeniyle ezanın ilk okunanının duyulmadığı, 19.06’da orucu açanların oruçlarının etkilenmediği belirtildi.

MÜFTÜLÜKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

İftar vaktinin saat 19.06 itibariyle başladığı, ezanın teknik sorun nedeniyle duyulamamasının tutulan oruca zarar vermediği ifade edilen açıklamada, “TUTULAN ORUCA ZARAR VERMEDİ” şeklinde ifadelere yer verildi. Ayrıca kamuoyunun bildiği gibi Nevşehir’de ezanlar, uzun yıllardır ‘merkezi ezan sistemi’ aracılığıyla okunmakta. Merkezi ezan sistemi Alibey Camiinde yer almakta. Görevli Halil Arı, akşam ezanını okumak için merkezi sistemini aktive etmek istemiş, fakat ortaya çıkan teknik problem nedeniyle ezan sesi minarelerden geç duyulabilmiştir. Oruçların vaktinden önce açılmadığı için vatandaşların oruçları bozulmamıştır. Dolayısıyla, oruçlarının kazasını veya keffâretini gerektiren bir durum yaşanmamıştır. Tuttuğumuz oruçların kabulü dileğiyle kamuoyuna saygıyla duyurulur.