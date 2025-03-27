Nevşehir’de Ezan Teknik Sorun Nedeniyle Gecikti

TEKNİK ARIZA NEDENİYLE EZAN GECİKME YAŞANDI

Nevşehir’deki akşam ezanı, 19.06’da okunması planlanmasına rağmen teknik bir arızadan dolayı 20 dakika gecikmeli olarak duyuruldu. İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, sistemdeki arızanın ezanı duymayı engellediği, bu yüzden oruç açanların bu durumdan olumsuz etkilenmediği bilgisi verildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

İftar vaktinin 19.06 itibarıyla başlamasına rağmen ezanın teknik sorun nedeniyle duyulamadığına dikkat çekilen açıklamada, “Tutulan oruca zarar vermedi” denildi. Açıklamada, uzun yıllardır Nevşehir’de merkezi ezan sisteminin kullanıldığı, Alibey Camii’nde bulunan bu sistemin gerektiği gibi çalışmadığı ifade edildi. Ezanı okumak için görevli Halil Arı’nın merkezi ezan sistemini aktif hale getirmesi sonrası teknik arızaya hızlı müdahalede bulunulmasına rağmen sesin minarelerden geç geliyor olması durumu meydana geldi.

VATANDAŞLARIN ORUÇLARI BOZULMADI

Oruçların, vaktinden önce açılmadığı için vatandaşların bu süreçten etkilenmediği vurgulandı. Bu nedenle, oruçların kazası veya keffâretini gerektirecek bir durum oluşmadığı bilgisi verildi. Müftülük, “Tuttuğumuz oruçların kabulü dileğiyle kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleriyle resmi açıklamasını tamamladı.