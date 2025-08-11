Nevşehir’de Festival Yoğun Katılımla Gerçekleşti

NEVŞEHİR’DE YOĞUN FESTİVAL DOLULUĞU

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl üçüncü kez Nevşehir’de gerçekleştiriliyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan festival, şehrin otel ve restoranlarındaki doluluk oranlarını artırdı. Yerel esnaf, satışların beklentilerinin üzerinde olduğunu belirtiyor. Birçok esnaf, “İşler yüzde 70 arttı” diyerek, festivalin kendilerine sağladığı faydaları ifade ediyor.

BÜYÜK ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Festival süresince, 2-10 Ağustos tarihleri arasında, 40 farklı noktada yaklaşık 400 etkinlik düzenlendi. Çevre illerden ve yurtdışından gelen katılımcılarla birlikte etkinliklere olan ilgi büyük oldu. Festivali kapsayan yoğun katılım, otellerin doluluk oranlarının artmasına yol açtı ve esnaf, bölgedeki hareketlilikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen festivalin, kent ekonomisi üzerinde önemli bir etkisi olduğu vurgulandı.

LEZZET NOKTALARI VE YEREL GASTRONOMİ

Nevşehir Kültür Yolu Festivali çerçevesinde, ünlü şefler tarafından belirlenen 12 ‘Lezzet Noktası’nda yöresel yemekler tanıtıldı. Coğrafi işaretli ürünler ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel lezzetler, misafirlerle buluştu. Göreme Kadın Kooperatifi Mutfak Şefi Feray Gülnaz Sönmez, “Festival doluluk oranlarımızı yüzde 70 etkiledi. Yabancı müşterimiz arttı” diyerek bu durumu dile getirdi.

FESTİVALİN EKONOMİK KATKISI

Esnaflık yapan Mustafa Elma, “Bölge tamamen dolu. Çok yoğun. Festivalin bize katkısı da çok fazla” diyerek, düzenlenen festival sayesinde bir aylık işlerini 10 günde tamamladıklarını belirtti. Turizmci Yavuz Demir, “Kültür Yolu Festivali’nin Kapadokya’ya çok ciddi katkısı var” diyerek, rezervasyonlardaki artışa dikkat çekti.

CANLI BİR ATMOSFER YARATTI

Güray Müze’nin Kurucusu Güray Tüysüz, festivalin Kapadokya’ya canlılık getirdiğini ve ziyaretçi sayısının yüzde 150 arttığını söyledi. Diğer esnaflar da, doluluk oranlarında yüzde 20 ile 30 arasında bir artış sağlandığını belirtti. Festival kapsamında düzenlenen akşam konserlerine katılan on binlerce kişi, satışların artmasından oldukça memnun. Esnaf, festivalin “10 numara” olduğunu belirterek, katılımdan ve işlerinin gidişatından oldukça mutlu.