Nevşehir’de Fuhuş Operasyonu Yapıldı

NEVŞEHİR’DE FUHŞ OPERASYONU

Nevşehir’de bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer ikisi serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iki gün önce masaj salonlarında “masaj adı altında fuhuş” yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

MASAJ SALONUNDA YAPILAN OPERASYONUN DETAYLARI

Yapılan operasyon 2000 Evler Mahallesi’ndeki masaj salonuna gerçekleştirildi. İşlemler sırasında, 13 kadının zorla masaj salonlarında çalıştırıldığı ve fuhşa teşvik edildiği tespit edildi. Gözaltına alınan F.K., S.Ç. ve H.B. isimli şüphelilere ait olduğu belirlenen 3 lüks araca el konuldu. Ayrıca, şüphelilerin ikamet ettiği evde yapılan aramalarda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan elde edildiği düşünülen bir miktar para da ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLER VE SONUÇ

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. F.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, S.Ç. ve H.B. ise serbest bırakıldı. Yapılan bu operasyon, ildeki farklı masaj salonlarının incelemeye alınacağı bir süreç başlattı.