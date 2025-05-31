Nevşehir’de Fuhuş Operasyonu Yapıldı

NEVŞEHİR’DE FUHUŞ OPERASYONU

Nevşehir’de bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, toplamda 3 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda şüphelilerden birinin tutuklandığı, diğer iki şüphelinin ise serbest bırakıldığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında ‘masaj adı altında fuhuş’ yapıldığı yönünde gelen ihbar sonrası araştırmalara başladı.

MASAJ SALONUNDA OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu çalışma çerçevesinde, 2000 Evler Mahallesi’ndeki masaj salonuna bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında, 13 kadının zorla masaj salonlarında çalıştırıldığı ve fuhşa teşvik edildiği tespit edildi. Şüpheliler F.K., S.Ç. ve H.B. gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilere ait olduğu belirlenen 3 lüks araca el konuldu. Şüphelilerin ikamet ettiği evde yapılan aramalar sonucunda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan toplandığı düşünülen bir miktar para da ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLER SONUCUNDA TUTUKLAMA

Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.K., tutuklandı; diğer iki şüpheli S.Ç. ve H.B. ise serbest bırakıldı.