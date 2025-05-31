Haberler

Nevşehir’de Fuhuş Operasyonu Yapıldı

NEVŞEHİR’DE FUHUŞ OPERASYONU

Nevşehir’de bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, toplamda 3 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda şüphelilerden birinin tutuklandığı, diğer iki şüphelinin ise serbest bırakıldığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında ‘masaj adı altında fuhuş’ yapıldığı yönünde gelen ihbar sonrası araştırmalara başladı.

MASAJ SALONUNDA OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu çalışma çerçevesinde, 2000 Evler Mahallesi’ndeki masaj salonuna bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında, 13 kadının zorla masaj salonlarında çalıştırıldığı ve fuhşa teşvik edildiği tespit edildi. Şüpheliler F.K., S.Ç. ve H.B. gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilere ait olduğu belirlenen 3 lüks araca el konuldu. Şüphelilerin ikamet ettiği evde yapılan aramalar sonucunda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan toplandığı düşünülen bir miktar para da ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLER SONUCUNDA TUTUKLAMA

Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.K., tutuklandı; diğer iki şüpheli S.Ç. ve H.B. ise serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

TFF 2. Lig’e Yükseldi, Akarca Açıklama Yaptı

Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 3. Lig play-off finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-1 yenerek TFF 2. Lig'e terfi etti. Kulüp başkanı, başarıda yerel birlikteliğin etkisini vurguladı.
Haberler

Bursaspor’un Borcu 1.1 Milyar TL

Bursaspor'un Başkanı Enes Çelik, kulüp borcunun 2.1 milyar TL'den 1.1 milyar TL'ye düştüğünü ve bankalara olan borçların tamamen ödendiğini duyurdu. Mevcut borcun önemli kısmı ise eski yöneticilere ait.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.