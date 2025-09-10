Haberler

Nevşehir’de Genç Hayatını Kaybetti

GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Nevşehir’de süt toplama kamyonetinin kasasından düşen bir genç yaşamını yitirdi. Olay Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar beldesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Ertuğrul K., arkadaşı A.S.’ye ait kamyonetle köylerden süt toplamak için yola çıktı. Dönüş esnasında kamyonetin kasasına oturan Ertuğrul K., kasisten geçerken bir anda dengesini kaybedip yola düştü.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ FARKINA VARMADI

Kamyonetin sürücüsü A.S., arkadaşının düştüğünü fark etmeden yoluna devam etti. Yoldan geçmekte olan vatandaşlar, yol üzerinde yatan bir kişiyi görünce durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Ağır yaralı olarak Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ertuğrul K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kamyonet sürücüsü A.S. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.

