Nevşehir’de genç kuyuya düştü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Nevşehir’de bir genç, video çekerken 7 metre derinliğindeki bir kuyuya düştü. Olay, Nar kasabasında meydana geldi. İddiaya göre Kadirah Deresi çevresinde video çeken Hasan Ç., aniden dengesini kaybederek kuyunun içine düştü.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Hasan Ç., itfaiye ve polis birimlerinin yaklaşık bir saatlik müdahaleleri sonucunda düştüğü kuyudan çıkarıldı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen genç, Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.