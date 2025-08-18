Haberler

Nevşehir’de genç kuyuya düştü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Nevşehir’de bir genç, video çekerken 7 metre derinliğindeki bir kuyuya düştü. Olay, Nar kasabasında meydana geldi. İddiaya göre Kadirah Deresi çevresinde video çeken Hasan Ç., aniden dengesini kaybederek kuyunun içine düştü.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Hasan Ç., itfaiye ve polis birimlerinin yaklaşık bir saatlik müdahaleleri sonucunda düştüğü kuyudan çıkarıldı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen genç, Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Eski Bakan Hasan Akyol Vefat Etti

Eski Bakan Hasan Akyol, yaşlılık hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. TBMM'deki törene ailesi ve milletvekilleri katıldı. Cenazesi Bartın'a defnedilmek üzere sevk edildi.
Haberler

Elazığ’da Düğün Kavgası, 1 Ölü

Elazığ'daki bir düğün salonunda meydana gelen kavga sonucunda gelinin halası Lütfiye Gökhan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti; bir kişi de yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.