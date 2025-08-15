Nevşehir’de Göçmen Kaçakçılığına Operasyon Yapıldı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYON

Nevşehir’de gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik dikkat çekici bir çalışma yapıldı. Bu operasyonda toplam yedi yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kaçakçılık faaliyetini organize eden iki şüpheli tutuklandı ve yakalanan beş yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

ARAÇ DURDURULDU

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karayolları Uygulama Noktası’nda Muhammed Naeem Bafa’nın kullandığı 42 MB 6800 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, üç yabancı uyruklu şahsın kimlik belgelerinin bulunmadığı ve yurda kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların ifadelerinden, şüphelilerin iki araçla Konya’dan Rize’ye giderek toplam dokuz kimliksiz Afganistan uyruklu kişiyi Ankara, Konya ve Kayseri’ye taşımak için anlaştıkları öğrenildi.

KAÇAN ŞAHISLARIN DURUMU

Yapılan araştırmada, Ankara yönüne giden 42 MA 9885 plakalı araçta bulunan dört kişiden ikisinin Kayseri’de, diğer ikisinin ise Ankara’da bırakıldığı belirlendi. Konya yönüne ilerleyen 42 MB 6800 plakalı araçtaki beş kişiden ikisinin ise Nevşehir Karayolları Uygulama Noktasına gelmeden araçtan inerek kaçtığı görüldü.

POLİS OPERASYONU GENİŞLETİYOR

Ankara’ya giden aracın bu kişileri tekrar almak üzere Nevşehir’e döneceği bilgisini alan polis ekipleri operasyona devam etti. Takibe alınan araç, kaçan iki şahısla buluştuğu sırada düzenlenen baskınla durduruldu. Bu operasyonda, iki yabancı uyruklu araç sürücüsüyle birlikte beş yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Araç sürücüleri emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilirken, yakalanan beş yabancı uyruklu şahıs Kayseri Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.