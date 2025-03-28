Nevşehir’de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

BİR TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Nevşehir’de seyir halindeyken rahatsızlanan bir sürücü önündeki otomobile çarptı. Bu olay sonucunda 4 kişi yaralandı. Kaza, Emek Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 50 DD 666 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet B., yol alırken direksiyon başında rahatsızlanarak önünde ilerleyen 51 ADJ 644 plakalı aracın sürücüsü Sedat T.’ye arkadan çarptı.

ÇARPMA SONUCUNDA OTOMOBİLLER SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle Sedat T.’nin kullandığı otomobil savrularak kaldırıma çıkarak yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazaya neden olan 50 DD 666 plakalı otomobil ise bir süre daha ilerledikten sonra aydınlatma direğine çarparak durdu. Ancak durduktan sonra geri geri gitmeye başlayan otomobil, yaklaşık 50 metre sonra kaldırıma çıkarak durabildi.

YARALILARA İLK MÜDAHALE YAPILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu kazada yaralanan otomobil sürücüleri ve yolcu olan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.