Nevşehir’de İşçi Yem Makinesine Düştü

OLAY YERİNDE YAŞANANLAR

Nevşehir’de bir mandırada, yem karma makinesine düşen işçi Uğur K., itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi’nde bulunan bir mandırada gerçekleşti. Uğur K., hayvanları yemlemek için makinedeki yemleri karıştırmaya başladığı sırada dengesini kaybederek yem karma makinesine düştü ve iki helezonun arasında sıkıştı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Uğur K.’nin yardım çığlıkları üzerine mandıra işletmecileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Kısa süre içinde olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Uğur K.’yi yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sonucunda sıkıştığı yerden yaralı bir şekilde çıkartmayı başardı. Yaralı işçi, hemen sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Uğur K.’nin durumu hakkında hastaneden gelişmeler bekleniyor.