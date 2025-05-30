Nevşehir’de Kafe Kavgası: 5 Yaralı

TAHLİL VE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN OLAY

Nevşehir’de yaşanan bir olay, trafikte başlayan bir tartışmanın kafede kavgaya dönüşmesiyle sonuçlandı. İstaka, sandalye ve bıçağın kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayın ardından 2 şüpheli tutuklandı. Kavga, bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Nevşehir’in 2000 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, E.Ö. ile D.A.K. arasında selektör ve korna nedeniyle bir tartışma çıktı. Tartışma sonrasında, E.Ö.’nün babasının ortak olduğu kafede kavga patlak verdi.

TARAFLAR ARASINDA ŞİDDET KONTROL ALTINA ALINDI

Kavga sırasında D.A.K.’nin darbedildiği öne sürüldü. Çevredeki insanlar ve kafe çalışanları, durumu kontrol altına almaya çalıştı. Kafeden ayrılan D.A.K., bir süre sonra arkadaşları ve yakınlarıyla birlikte araçlarla geri döndü. Bu sefer kafede yeniden kavga çıktı ve taraflar birbirine sandalye ve ıstaka ile saldırdı.

Kavga sırasında 1 kişi bıçakla, 4 kişi ise istaka ve sandalye gibi malzemelerle yaralandı. D.A.K. ve arkadaşları kafeden ayrıldıktan sonra, olay yerine yapılan ihbarla birlikte çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, kavgaya karıştığı belirlenen 7 kişiden 5’i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.F. ve M.Y. tutuklandı. 3 şüpheliden 1’i savcılıktan serbest bırakılırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kafenin güvenlik kamerasına yansıyan bu olayla ilgili soruşturma sürüyor.