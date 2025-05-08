Nevşehir’de Kamyonet Devrildi, İki Yaralı

UN YÜKLÜ KAMYONETİN DEVRİLMESİ

Nevşehir’de yol ortasında devrilen un yüklü kamyonet olayında iki kişi yaralandı. Devrilen kamyonetin düzeltilmesi sürecinde temizlik işçileri yer aldı. Kaza, 15 Temmuz Mahallesi’nde, Zübeyde Hanım Caddesi Şifa Köprülü kavşağının çıkışında gerçekleşti.

KAZA ANI VE YARALILAR

Alınan bilgilere göre, Y.K. yönetimindeki 50 ADS 405 plakalı kamyonet aniden kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. Kamyonetin kasasında bulunan unlar da yola saçıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. Kaza sonucunda hem sürücü hem de kamyonetteki bir yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalelerinin sonrasında Nevşehir Devlet Hastanesine nakledildi.

YOLUN TEMİZLENMESİ VE TRAFİK DÜZENİ

Yol ortasında devrilerek engel oluşturan kamyonetin kasasındaki un başka bir araca aktarılırken, temizlik görevlileri de trafiği en kısa sürede açmak amacıyla kamyoneti kaldırmak için birlikte çalıştı. Yol temizlendikten sonra trafik akışı tekrar başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.