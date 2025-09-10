Nevşehir’de Kamyonetten Düştü, Hayatını Kaybetti

NEVŞEHİR’DE KAZA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bir süt toplama kamyonetinin kasasından düşen 25 yaşındaki Ertuğrul Küçükdeveci, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde Gülşehir’e bağlı Karacaşar beldesinde yaşandı.

KAZA ANI VE MÜDAHALE

Olayın meydana geldiği sırada A.S. ve arkadaşı Ertuğrul Küçükdeveci, plakası öğrenilemeyen bir kamyonetle süt toplamak üzere yola çıktılar. Dönüş yolunda kamyonetin kasasına binen Küçükdeveci, dengesini kaybederek yola düştü. Kazanın ardından durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin hemen ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen Ertuğrul Küçükdeveci kurtarılamadı.

SÜRECEK SORUŞTURMA

Küçükdeveci’nin cenazesi otopsi için morga gönderildi. Olay sırasında kamyonet sürücüsü A.S. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.