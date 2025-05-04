Nevşehir’de Kavga: Üç Şüpheli Gözaltında

KAVGA NEDENİYLE GÖZALTILAR

Nevşehir’de bir kafede, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbiyi izleyen taraftarlar arasında çıkan bir tartışma kavgaya dönüştü. Olay, 2000 Evler Mahallesi’ndeki TOKİ Ticaret İş Merkezi’nde gerçekleşti. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasındaki bu önemli karşılaşma sırasında, izleyiciler arasında başlayan gerginlik aniden büyüdü.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Kavganın büyümesi üzerine olay yerine hemen polis ekibi yönlendirildi. Ekipler, kargaşaya karıştıkları belirlenen üç şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin kimlikleri K.E. (22), O.Ç. (26) ve A.S. (22) olarak belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildiriliyor.