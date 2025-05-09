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Nevşehir’de Kaza, 1 Kişi Yaralandı

KAZA ANINDA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Nevşehir’de meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu araçlardan biri su kanalına düştü ve bir kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına kaydedildi.

KAZA SAATİ VE YERİ

Kaza, saat 22.30 civarında Güzelyurt Mahallesi 80’inci Yıl Bulvarında gerçekleşti. Y.T. yönetimindeki 50 ABN 532 plakalı otomobil, aynı yolda seyreden F.O. yönetimindeki 50 ADM 789 plakalı otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki, içinde su bulunmayan kanala düştü. Diğer otomobil ise savrulup park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Kazada 50 ADM 789 plakalı aracın sürücüsü F.O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ VE İNCELEME

Öte yandan, kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili olarak incelemeler devam ediyor.

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