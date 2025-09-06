Nevşehir’de Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Nevşehir’de bir otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı talihsiz kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Karacaşar-Çat beldesi yolu üzerinde gerçekleşti. Henüz plakası ve sürücüleri belirlenemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı.

OLAYA MÜDAHELE

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralı olan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan iki kişi Nevşehir Devlet Hastanesine taşındı. Araçta yolcu olarak bulunan 62 yaşındaki Ramazan T., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.