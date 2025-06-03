Nevşehir’de Kaza, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA SIRASINDA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nevşehir’de meydana gelen bir trafik kazasında, süt tankerinin otomobil ile kafa kafaya çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Kaza, saat 17.00 sıralarında Hacıbektaş ilçesi Avuç köyü civarında gerçekleşti. Sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen süt tankeri, Fedai Çelebi’nin kullandığı otomobille çarpıştı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen bildirerek yardım çağrısında bulundu. Olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri kısa sürede ulaştı. Ekiplerin olayda yaptığı incelemelerde, otomobilde bulunan Fedai Çelebi ve yanındaki yolcu Ruhande Tandoğan’ın yaşamlarını kaybettikleri belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından cenazeler, kaza yerindeki incelemelerin sonrasında Nevşehir Devlet Hastanesi morguna nakledildi. Tanker sürücüsü ise gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.