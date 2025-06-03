Nevşehir’de Kaza: 2 Ölü, Soruşturma Başlatıldı

KAZA DETAYLARI

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bir otomobilin tır ile kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, kaza Hacıbektaş Kayseri bağlantı yolu üzerinde gerçekleşti. Hakan P. tarafından yönetilen 42 DID 10 plakalı süt yüklü tır, Fedai Çelebi’nin kullandığı 38 HM 341 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonrasında olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde 76 yaşındaki otomobil sürücüsü Fedai Çelebi ile otomobilde yolcu olarak bulunan 70 yaşındaki Ruhande Tandoğan’ın kaza anında yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazelerin gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldığı bildirildi. Aynı zamanda kazayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.