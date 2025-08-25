Nevşehir’de Kaza, 3 Yaralı Var

KAZA ANINDA YÜKSEK TEKNOLOJİ DESTEĞİ

Nevşehir’de yaşanan trafikte bir kaza, otomobilin kontrolden çıkması sonucu gerçekleşti. Kaza sonrası 3 kişi yaralandı. Araçta bulunan ‘acil çağrı sistemi’ (eCall), 112’yi otomatik olarak arayarak kazanın yerinin koordinatlarını paylaştı. Kaza, Nevşehir-Kayseri kara yolu üzerindeki Ürgüp bağlantı kavşağında meydana geldi. Aslı Ö. tarafından kullanılan 50 DH 151 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden kontrolü kaybetti.

KAZANIN SEBEBİ VE ETKİLERİ

Kontrolden çıkan otomobil, ilk olarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı ve sonrasında refüje girerek durabildi. Kazada, sürücü ve yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Olay sonrası aracın içindeki acil çağrı sistemi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kazanın koordinat bilgilerini iletti. Ekipler, gelen ihbarı değerlendirerek kazanın yerini hızla tespit etti ve sağlık, polis ile jandarma ekiplerini yönlendirdi.

AÇIKLAMALAR VE TEDAVI SÜRECİ

Kazanın şokunu yaşayan yolculardan Ali İsmail Öztürk, “Bir anda aracımızın lastiği kayınca bariyerlere çarptık. Sonra da buraya girdik. Araç kendisi 112’yi aradı” açıklamasında bulundu. Yaralı durumdaki sürücü, ilk önce Ürgüp Devlet Hastanesi’ne, daha sonra ise Nevşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer yaralı iki kişi ise gerekli tedavi sonrası taburcu edildi. Olayla ilgili olarak gerekli soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.