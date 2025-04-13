Nevşehir’de Kaza, 4 Kişi Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Nevşehir’de bir otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada toplamda 4 kişi yaralandı. Gece saatlerinde Yeni Mahalle Niğde Kavşağı’nda gerçekleşen bu olayda, kazaya karışan sürücülerden biri, “Ağzımıza iki damla bir şey koyduk, üfledin mi çıkacak” diyerek savunma yaptı. Bu sürücünün yakınları da polisten şoför değiştirme talebinde bulundu.

SÜRÜCÜLER ARASINDA GERGİNLİK

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Emre A. yönetimindeki 50 ACT 683 plakalı Volkswagen otomobil, kavşaktan dönerken Ali Ö.’nün kullandığı 50 ADU 855 plakalı Fiat hafif ticari araca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirince, hızla kaza yerine intikal eden ekipler sürücüleri ve yaralıları kontrol etti. Emre A.’nın yakınları, polisten, “Arabamız kaskolu, sürücüyü başka biri gösterelim” talebinde bulundu fakat bu istek reddedildi. Ardından iki sürücü arasında gergin bir tartışma yaşandı, polis ekipleri durumu kontrol altına almaya çalıştı.

YARALILAR VE ALKOL TESTİ

Kazada yaralanan 1 sürücü ve 3 yolcu, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücülere uygulanan alkol testinde Emre A.’nın 163 promil alkollü olduğu belirlendi ve sürücü belgesine el konuldu. Kazayla ilgili süreç devam ederken, soruşturma başlatıldı.