Haberler

Nevşehir’de Kaza, 5 Yaralı Var

KAZA AVANTAJLI BİR BÖLGEDE MEYDANA GELDİ

Nevşehir’de yaşanan bir trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu sulama kanalına düşerek 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, saat 22.00 sularında Niğde-Nevşehir yolu üzerindeki Göre beldesi yakınlarında gerçekleşti. M.Ö.’nün kullandığı 50 ACE 098 plakalı hafif ticari araç, F.Ç.’nin kullandığı 50 ADJ 606 plakalı otomobile çarptı.

AĞIR YARALILARIN DURUMU ENDİŞE VERİYOR

Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araç da sulama kanalına düştü. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı, bunlardan biri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı ile kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralıların ilk müdahalelerinin sonrasında Nevşehir Devlet Hastanesi’ne nakilleri yapıldı. Otomobil sürücüsü F.Ç.’nin, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirlenirken, daha sonra polise teslim olduğu bilgisine ulaşıldı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyarak olayın detaylarını gözler önüne serdi. Kazanın nedenlerini araştırmak amacıyla başlatılan inceleme hâlâ devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Fener Alayı Coşkuyla Kutlandı

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında binlerce kişi fener alayı düzenledi, Atatürk Heykeli'nden başlayan etkinlik Kültürpark'ta Göksel'in konseriyle tamamlandı.
Haberler

İsrail’de Gösteriler Artıyor, Ateşkes Talebi

İsrail'de on binlerce kişi, Başbakan Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik işgal kararını protesto ederek ateşkes ve esir takası anlaşması talep etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.