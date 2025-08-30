Nevşehir’de Kaza, 5 Yaralı Var

KAZA AVANTAJLI BİR BÖLGEDE MEYDANA GELDİ

Nevşehir’de yaşanan bir trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu sulama kanalına düşerek 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, saat 22.00 sularında Niğde-Nevşehir yolu üzerindeki Göre beldesi yakınlarında gerçekleşti. M.Ö.’nün kullandığı 50 ACE 098 plakalı hafif ticari araç, F.Ç.’nin kullandığı 50 ADJ 606 plakalı otomobile çarptı.

AĞIR YARALILARIN DURUMU ENDİŞE VERİYOR

Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araç da sulama kanalına düştü. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı, bunlardan biri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı ile kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralıların ilk müdahalelerinin sonrasında Nevşehir Devlet Hastanesi’ne nakilleri yapıldı. Otomobil sürücüsü F.Ç.’nin, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirlenirken, daha sonra polise teslim olduğu bilgisine ulaşıldı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyarak olayın detaylarını gözler önüne serdi. Kazanın nedenlerini araştırmak amacıyla başlatılan inceleme hâlâ devam ediyor.