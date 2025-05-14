Haberler

Nevşehir’de Kazalar KGYS Kameralarıyla Kayıt Altına Alındı

KAZA GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDİLDİ

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydediliyor. Kameraların yakaladığı ilk kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Yavuz Sultan Selim Caddesi TOKİ Kavşağı’nda gerçekleşti. Kontrolsüz bir kavşakta sola dönme girişimi yapan bir otomobil sürücüsü, kazaya sebep oldu.

Kentteki bir diğer kaza ise 2000 Evler Mahallesi’ndeki Nur Sultan Nazarbayev Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde boyunca ilerleyen iki motosikletten biri, kontrolsüz bir şekilde sola dönmeye çalışınca arkasındaki motosikletle çarpıştı. KGYS kameralarının kaydettiği bu iki kazada da yaralanan olmamakla birlikte, araçlarda maddi hasar oluştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Tarım Kredi Kooperatiflerimiz Gelişiyor. Gençlere Yönelik Ürünler Sunuyoruz

Tarım Kredi Kooperatif Marketi, orta üstü yaş grubuna hitap ediyor. Genel Müdürü Halepli, genç müşterileri mağazalarına çekmeyi hedeflediklerini açıkladı.
Haberler

Nvidia, Dijital Varlıklara Yatırım Düşünüyor

Nvidia'nın Bitcoin yatırımı yapacağına dair iddialar, teknoloji ve kripto dünyasında heyecan yarattı. Resmi bir açıklama henüz gelmedi, ancak kurumsal ilgi tekrar artış gösterdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.