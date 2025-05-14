Nevşehir’de Kazalar KGYS Kameralarıyla Kayıt Altına Alındı

KAZA GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDİLDİ

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydediliyor. Kameraların yakaladığı ilk kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Yavuz Sultan Selim Caddesi TOKİ Kavşağı’nda gerçekleşti. Kontrolsüz bir kavşakta sola dönme girişimi yapan bir otomobil sürücüsü, kazaya sebep oldu.

Kentteki bir diğer kaza ise 2000 Evler Mahallesi’ndeki Nur Sultan Nazarbayev Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde boyunca ilerleyen iki motosikletten biri, kontrolsüz bir şekilde sola dönmeye çalışınca arkasındaki motosikletle çarpıştı. KGYS kameralarının kaydettiği bu iki kazada da yaralanan olmamakla birlikte, araçlarda maddi hasar oluştu.