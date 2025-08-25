Haberler

Nevşehir’de Kuzenini Kurtarmak İsteyen Genç, Hayatını Kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

Nevşehir’de, Kızılırmak nehrine düşen kuzenini kurtarmaya çalışan 22 yaşındaki bir genç, boğulma tehlikesi geçirerek hastanede hayatını kaybetti. Bu trajik olay, önceki gün Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır köyünde gerçekleşti. Ensar Yiğit (22), kuzenini kurtarmak için cesaretle suya atladı ancak başarılı bir kurtarma işleminin ardından bir anda gözden kayboldu.

TEDAVİ SÜRECİ

Yaklaşık yarım saat suda kalan genç, bilinci kapalı olarak sudan çıkarıldı. İlk müdahale Ürgüp Devlet Hastanesi’nde yapıldı ve ardından durumu ağırlaşan Ensar Yiğit, Nevşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen genç, hayata tutunamadı. Bu üzücü olay, gençlerin su güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gündeme getiriyor.

