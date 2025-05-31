Nevşehir’de Masaj Salonu Operasyonu Gerçekleşti

FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTILAR

Nevşehir’de bir masaj salonuna yönelik düzenlenen operasyon sonucu, 3 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, 2 gün önce masaj salonlarında “masaj adı altında fuhuş” yapıldığı ihbarını değerlendirerek çalışmalara başladı.

MÜDAHALE VE GÖZALTILAR

Yapılan operasyon, 2000 Evler Mahallesi’ndeki masaj salonuna gerçekleştirildi. Operasyon sırasında, 13 kadının zorla masaj salonlarında çalıştırıldığı ve fuhşa teşvik edildiği tespit edildi. Olayla ilgili olarak F.K., S.Ç. ve H.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilere ait olduğu belirlenen 3 lüks araca el konulurken, şüphelilerin yaşadığı evde yapılan aramalarda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer sağlama suçlarından elde edildiği düşünülen bir miktar para da ele geçirildi.

ADLİ SÜÇLER VE SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİLER

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yapılan işlemler sonucunda F.K. tutuklanırken, diğer şüpheliler S.Ç. ve H.B. serbest bırakıldı.