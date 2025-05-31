Nevşehir’de Masaj Salonu Operasyonu Gerçekleşti

KONTROL ALTINA ALINAN FUHUS OPERASYONU

Nevşehir’de gerçekleştirilen bir masaj salonuna yönelik yapılan ‘fuhuş’ operasyonunda, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklanırken, diğer ikisi serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 gün önce masaj salonlarında ‘masaj adı altında fuhuş’ yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

İKİ GÜN SÜREN ÇALIŞMA SONUCU OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Yapılan bu çalışma kapsamında 2000 Evler Mahallesi’ndeki masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında, 13 kadının zorla masaj salonlarında çalıştırıldığı ve ‘fuhşa teşvik’ edildiği belirlendi. Ekipler, F.K., S.Ç. ve H.B. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilere ait 3 adet lüks araca el konulurken, evlerinde yapılan aramalarda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan kazanıldığı düşünülen bir miktar para da ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLER SONUCU TUTUKLAMA

Şüpheliler adliyeye sevk edildiğinde, F.K. tutuklanırken, S.Ç. ve H.B. serbest bırakıldı. Bu operasyon, masaj salonlarında gerçekleşen fuhuş faaliyetlerine karşı yürütülen mücadele açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.