Nevşehir’de Masaj Salonu Operasyonu Yapıldı

POLİS OPERASYONU SONUCU GÖZALTILAR

NEVŞEHİR’de, polisin bir masaj salonuna yönelik gerçekleştirdiği ‘fuhuş’ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında ‘masaj adı altında fuhuş’ yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bu doğrultuda, 2000 Evler Mahallesi’ndeki masaj salonuna baskın düzenlendi.

MASAJ SALONUNDA ZORLA ÇALIŞTIRILAN KADINLAR

Operasyon sırasında, 13 kadının zorla masaj salonlarında çalıştırıldığı ve ‘fuhşa teşvik’ edildiği tespit edildi. Aralarında işletme sahibi olan 2 kişi ve 1 sorumlu müdür de dahil olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ettiği evdeki aramalarda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçundan elde edildiği düşünülen yüksek miktarda para ele geçirildi.

LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU

Şüphelilere ait olduğu belirlenen 3 lüks araca da polis tarafından el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifademek üzere polis merkezine götürüldü.