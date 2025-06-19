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Nevşehir’de Mezarlıkta İntihar Olayı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Nevşehir’de yaklaşık 8 ay önce vefat eden annesinin mezarını ziyaret eden bir adam intihar etti. Olay, dün Fevzi Çakmak Caddesi Kaldırım Mezarlığı çıkışında yaşandı.

KABİR ZİYARETİ SONRASI

Edinilen bilgilere göre 66 yaşındaki H.K., yaklaşık 8 ay önce vefat eden annesi Ş.D.’nin kabrini ziyaret ettikten sonra mezarlık çıkışına geldi. Bindiği 40 ABA 828 plakalı Fiat marka araçtan inen H.K., kaldırımda bulunan bir ağacın yanına oturdu. Bir süre burada oturduktan sonra yanında getirdiği tüfeği çıkararak başına ateş ederek intihar etti.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.K.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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