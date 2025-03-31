Nevşehir’de Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

NEVŞEHİR’DE KAZA: MOTOSEKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Nevşehir’de ters yolda giden motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kaza meydana geldi. Olay, Emek Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre 40 ABK 731 plakalı motosikletin sürücüsü A.Ö., ters yönden seyir halindeyken 50 ADA 676 plakalı otomobile çarptı.

KAZA SONUCU YARALANMA VE HASTANEYE KALDIRILMA

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kaldırıma düşerken, otomobil yol kenarındaki boş bir araziye girerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.