Nevşehir’de Okullar Tatil Mi?

YAĞIŞLAR BAŞLADI VE OKULLARIN DURUMU MERAK EDİLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin birçok bölgesinde yağış etkisini göstermeye başladı. Nevşehir ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı konusunda endişeler oluşuyor. Meteoroloji, birçok il için aşırı kar yağışı uyarısında bulundu. “Nevşehir okullar tatil mi?” sorusu gündemde. 19 Mart Çarşamba günü için Nevşehir’de okullarla ilgili bir açıklama yapılmadı.

KUZEY KESİMLERDE KUVALETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Son değerlendirmelere göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde, zamanla Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde güçlü rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde 90-90 km/saat) bekleniyor. İç bölgelerde, Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkili olacak rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunmalı.

SOĞUK HAVA VE ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın batı ve iç kesimlerde Zirai Don olayına yol açabileceği öngörülüyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 19 Mart 2025’te başlayacak olan zirai don hadisesinin Çarşamba ve Perşembe günleri gece ve sabah saatlerinde orta, yer yer ise kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle ilgilenen vatandaşların bu duruma karşı tedbir alması gerektiği vurgulanıyor.

KUVVETLİ RÜZGAR ULAŞIMI ETKİLEYEBİLİR

19 Mart 2025 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’in kuzey yönlerden rüzgâr alacağı belirtiliyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’da güney yönlerden de kuvvetli rüzgar bekleniyor. İç Anadolu’nun güneyinin yüksek kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar bölgesinde de kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) olacağı öngörülüyor. Bu durum, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve zehirlenmelere neden olabileceği için dikkatli olunması önem taşıyor. Nevşehir Valiliği’nden 19 Mart Çarşamba ile ilgili henüz resmi bir tatil duyurusu yapılmadı.