Nevşehir’de Okullar Tatil Mi? Son Durum

YAĞIŞLAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yağışlar etkili olmaya başladı. Özellikle Nevşehir ilinde, okulların tatil olup olmayacağı konusunda vatandaşlar merak içerisinde. Meteoroloji, birçok il için daha yoğun kar yağışı beklediklerini ilan etti. Nevşehir’de okullar tatil mi sorusu gündemde.

NEVŞEHİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA YOK

Nevşehir Valiliği’nden 20 Mart Perşembe günü ile ilgili henüz bir tatil duyurusu yapılmadı. Yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden itibaren Erzurum’da, 20 Mart Perşembe sabahı ise Elazığ’da kuvvetli kar yağışının (5-20 cm) beklenmesi gibi durumlardan dolayı ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklar için dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

17 Mart 2025 Pazartesi gününün öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde 90 km/saat) bekleniyor. İç kesimlerdeki rüzgarın Pazartesi akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz’de ise Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON RİSKİ VAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın, batı ve iç kesimlerde Zirai Don hadisesine yol açabileceği belirtiliyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında 20 Mart 2025’te gece saatlerinden itibaren beklenen zirai donun, Perşembe ve Cuma sabah saatlerinde orta kuvvette hatta yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşanların özellikle zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün il ve ilçeler için hazırladığı sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri gerektiği ifade ediliyor.

GÜÇLÜ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

20 Mart 2025 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. İç Anadolu’nun güney yüksekleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) öngörülüyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması önemli.