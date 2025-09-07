Nevşehir’de Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

Otomobilin Kontrolden Çıkması

Nevşehir’de, akşam saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Üstat Necip Fazıl Bulvarı üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil, aydınlatma direğine çarptı. 42 FDA 54 plakalı aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde yer alan direğe çarpma gerçekleştirdi. Çarpmanın etkisiyle otomobil, karşı şeride geçerken aydınlatma direği de aracın üzerine düştü.

Kazada Yaralananlar

Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken, düşen direkten fırlayan parçalar, yoldan geçen 50 AFG 407 plakalı başka bir araca da çarptı. Bu araç, kaza yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıkta durmayı başardı ve sürücüsü de yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirerek sağlık ve polis ekiplerinin bölgeye gelmesini sağladı. Yaralılar, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.