Nevşehir’de Otomobil Refüje Devrildi

KAZA ANINI YEREL HALK GÖRÜYOR

Nevşehir merkezinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak takla atıp refüje devriliyor. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendiriliyor.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazada yaralananlar arasında öğretmen çift M.D. ve T.D. ile onların ikiz çocukları yer alıyor. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınıyor. Öğretmen çiftin görev yaptığı okulun müdürü Fikret Sarı, “Sürücü öğretmenimiz direksiyon hakimiyetini ani bir engel nedeniyle kaybetmiş. Çok şükür çocuklarımızın da öğretmenlerimizin de durumu iyi” açıklamasını yapıyor.

KAZA İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın meydana gelmesinin ardından polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıyor. Refüje devrilen otomobilde ise ciddi maddi hasar meydana geliyor.