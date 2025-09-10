Haberler

Nevşehir’de Otomobiller Çarpıştı, Yangın Çıktı

İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI

Nevşehir’de bilinmeyen bir sebepten ötürü kavşakta çarpışan iki araçta yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Boğaz Köyü Küme Evleri Caddesi’nde, sürücü bilgileri henüz belirlenemeyen 50 ACP 765 plakalı otomobil ile 50 AY 198 plakalı otomobil çarpıştı.

YANGIN VE YARALILAR

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan araçlardan birinde çıkan alevler, diğer otomobile sıçradı ve bu da iki aracın da yanmasına yol açtı. Kaza haberinin alınmasının ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki sürücü ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine götürüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına yaptığı müdahale sonucu araçlar söndürüldü, ancak kullanılamaz hale geldikleri bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Genç Porsuk Çayı’na düştü, kurtarıldı

Eskişehir'de alkol alan bir genç, Porsuk Çayı'na düştü ve kayboldu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haberler

Yenice’de Otomobil İneğe Çarptı

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobile çarpan inek telef oldu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İnek olay yerinde yaşamını yitirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.