Nevşehir’de Patates Fuarı Açıldı. 78 Firma Katıldı. Tohum İhraç Edildi. Patates Üretimi Arttı. Dondurulmuş Patates Teşvikleri Belirlendi. Tarımda Başarılar Devam Ediyor

Nevşehir Patates Günleri Fuarı Başladı

Nevşehir’de düzenlenen Patates Günleri Fuarı, patates üreticilerini, patates ekipmanları satan firmaları, zirai ilaç firmalarını ve sektördeki diğer işletmeleri bir araya getiriyor. Avanos-Gülşehir yolu üzerinde, 65 dekar alan üzerine kurulan fuara toplamda 78 firma katılım sağladı.

Tohum İhracatı ve Yerli Üretim Vurgusu

Fuar açılışında konuşan Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Yıldıray Gençer, “bin 200 yerli firma ile 117 ülkeye tohum ihraç edildiğini” belirtti. 2024 yılında yürürlüğe girecek yasanın, Türkiye’yi tohum alanında daha güvenilir bir ülke konumuna getireceğini ifade eden Gençer, “Türkiye, kendi tohumlarını üreten, kendi kendine yeten bir ülke” dedi. Yanlış bilgilere karşı uyarıda bulunan Gençer, Türkiye’nin tohum alanındaki bağımsızlığını vurgulayarak, “Türkiye, kendi çiftçisine ve halkına hizmet eden, ülkeye gelen turisti besleyen ve 117 ülkede tohum ihraç edebilen bir güçlü ülke durumuna geldi” şeklinde konuştu.

Nevşehir’in Tarımsal Başarısı

Nevşehir Valisi Ali Fidan, konuşmasında 20 binin üzerinde kayıtlı çiftçi bulunduğunu ifade ederek, Nevşehir’in tarım alanında da önemli başarılar elde ettiğini belirtti. Fidan, “Geçen yıl 2024 yılı verileri ile bakıldığında, ilimizde 115 bin dekar alanda yaklaşık 400 bin ton patates üretilmiş” dedi. Patates üretimi ile gıda güvenliğinin sağlandığını vurgulayan Vali Fidan, yaklaşık 1.4 milyar liralık patates ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Ayrıca, “İlimizde dondurulmuş patates ve patatesten mamullerle ilgili bir teşvik programı var. Yakın bir zamanda sektör temsilcileri ile teşvikler üzerine toplantı yapacağız” diye ekledi.