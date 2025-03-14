Nevşehir’de Patlayan Mikrodalga Yangına Neden Oldu

YANGININ NEDENİ MİKRODALGA FIRIN

Nevşehir’de bir restoranda meydana gelen olayda, mutfaktaki mikrodalga fırının patlaması sonucunda yangın çıktı. Yangını, iş yeri sahibi güvenlik kamerasından görünce hemen iş yerine dönerek yangına müdahale etti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Olay, gece saatlerinde Göreme Beldesi Bilal Eroğlu Caddesi’nde bulunan bir restoranda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, restoranın mutfak kısmındaki mikrodalga fırın bir anda patlayarak alev aldı. Restoran sahibi, cep telefonuyla güveklik kamerasını kontrol ederken yangını fark etti. Hemen evinden iş yerine gelen dükkan sahibi, yangına ilk müdahaleyi yaptı. Yangının büyümemesi için çaba sarf eden iş yeri sahibi, olayı bildirmek amacıyla arkadaşına itfaiyeyi aratmasını sağladı.

İTFAİYE VE JANDARMA EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangının devam ettiği mutfakta soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Dükkan sahibi Şahin Avan, yaşadıklarını şöyle aktardı: “Evde otururken telefondan kameralara baktım. Tam o esnada mutfakta mikrodalgadan dolayı bir yangın çıktı. Hemen yangın büyümeden yetiştim ve müdahale ettim. İtfaiyeyi bir arkadaşım aradı. Çok şükür büyümeden söndürdük.”