Nevşehir’de Rahatsızlığı Olan Genç Ölü Bulundu

OLAYIN GELİŞİMİ

Nevşehir’de koah ve uyku apnesi rahatsızlığı olan bir genç, sigara içip geldikten sonra odasında ölü bulundu. Olay, Herikli Mahallesi Kocamaz Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 38 yaşındaki Tolga Çapaçeken gece saatlerinde hava almak için dışarı çıktı. Bir süre dışarıda kaldıktan sonra evine döndü ve odasına girdi. Yakınları, genci kontrol etmek için odasına girdiğinde yerde hareketsiz yatarken buldu.

SAĞLIK EKİPLERİNE İHBAR

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Yapılan sağlık kontrolü sonucunda Tolga Çapaçeken’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık ekipleri, gece saatlerinde solunum cihazına bağlı olarak yatması gereken koah ve uyku apnesi rahatsızlığı olan gencin yerde cihaza bağlanmadan yattığını görünce durumu şüpheli buldu ve olayı polis ekiplerine ve adli hekime bildirdi.

SİGARA İÇİP DÖNDÜ

Koah ve uyku apnesi hastalığı nedeniyle bir süre Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Tolga Çapaçeken’in, zaman zaman evden gizlice dışarı çıkıp sigara içtiği öğrenildi. Ölmeden önce dışarı çıkıp sigara içtikten sonra evine döndüğü ve bu rahatsızlığı nedeniyle kendisini oksijen cihazına bağlayamadan yere düştüğü iddia ediliyor. Çapaçeken’in sosyal medya hesabında son yaptığı paylaşımda, sigara içerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp “Kokuna sarılıp sarhoş olmak varken, sensizliğin hüznüne sığınıp berduş oldum ya. İşte o bana koyuyor” ifadelerini yazdığı öğrenildi.

OTOPSI İNCELEMESİ

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Tolga Çapaçeken’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çapaçeken’in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.