Nevşehir’de Ruhsatsız Klinik Soruşturması Devam Ediyor

OLAYLA İLGİLİ YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Nevşehir’de yaklaşık 18 ay önce ruhsatsız bir klinikte ozon tedavisi gören 36 yaşındaki Eda Özden’in hayatını kaybetmesi üzerine süren soruşturmada yeni bilgiler elde edildi. Dahiliye Uzmanı Dr. B.B., “Henüz hasta kabulüne başlamadım” derken, hastalarıyla yaptığı telefon yazışmaları ve randevu ayarlamaları dosyaya eklendi. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre, Özden’in ölümünün ‘ilaçlara bağlı oluşan alerjik reaksiyon’ sonucu gerçekleştiği bildiriliyor. Dr. B.B., özel bir hastaneden ayrıldıktan sonra kendi kliniğini açmaya çalışıyordu ve Eda Özden iddiaya göre ikinci seansında rahatsızlanarak fenalaştı.

İLK MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Özden, kliniğin içinde ilk müdahaleye maruz kaldıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesi’ne ambulansla kaldırıldı. Yoğun bakım sürecinin ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen genç kadının beyin ölümü gerçekleşti. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, ölümün ‘ilaçlara bağlı oluşan alerjik reaksiyon’ olabileceğini belirtiyor. Dr. B.B., gözaltına alındıktan sonra, “Klinik faaliyete geçmemişti. Diğer sağlık çalışanları yardım etti, ambulans çağırdı” şeklinde ifade verdi. Ancak soruşturma dosyasına giren telefon yazışmaları bu savunmayı çelişkiye düşürüyor. Randevu zamanları ve tedavi konularındaki görüşmeler açıkça yer alıyor.

EŞİNİN İSYANI

Eda Özden’in eşi Yasin Özden, yaşananlardan dolayı derin bir acı içinde. Olay günü eşinin kliniğe gittiğini ve “Eşim sağlıklı bir insandı. Kilo vermek amacıyla ozon tedavisi aldı. İlk seansı sorunsuz geçti, ancak ikinci seansında fenalaştı. Klinik içerisinde 20-25 dakika müdahale bekledi” şeklinde ifade etti. Özden, doktorun “hasta kabulüne başlamadım” demesine karşın telefon kayıtlarının açık bir çelişki oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca, eşinin tedavi sırasında diğer hastaların da rahatsızlandığını belirttiklerini söyledi.

ADLİ SÜREÇ VE GEREKEN İŞLEMLER

Yasin Özden, sürecin uzamasından şikayet ederken, “18 ay geçti. Bizim acımız büyük, başka aileler zarar görmesin. Ruhsatsız bir klinikte eşim hayatını kaybetti ve hala ruhsat tartışmaları devam ediyor. Sağlık alanındaki denetimlerin daha sıkı olması gerekiyor” dedi. Eda Özden’in ölümünün ardından mühürlenen klinikle ilgili adli soruşturma devam ederken, Dr. B.B. hakkında ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla işlem başlatıldı. Yeni delillerin, adli tıp raporlarının ve hasta yazışmalarının hazırlanacak iddianamede yer alması bekleniyor.