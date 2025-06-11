Nevşehir’de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

RUHSATSIZ SİLAH OPERASYONU DÜZENLENDİ

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde ruhsatsız silahlarla ilgili operasyon yapıldı. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanmanın engellenmesi, ruhsatsız silahların ele geçirilmesi ve halkın huzur ile güvenliğinin sağlanması amacıyla yoğun bir çalışma başlattı.

TEPEKÖY’DE İKİ ADRESTE OPERASYON

Bu çerçevede, Acıgöl ilçesine bağlı Tepeköy’de gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, iki farklı adreste ruhsatsız silahların bulunduğu belirlendi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda biri makineli olmak üzere toplam üç ruhsatsız tabanca, bir tüfek, 870 adet tabanca fişeği ve 17 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan E.Ş. ile İ.Ş’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.