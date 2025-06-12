Nevşehir’de Ruhsatsız Silah Operasyonu Yapıldı

RUHSATSIZ SİLAHLARA YÖNELİK OPERASYON

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde ruhsatsız silahlara karşı bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan resmi açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, illegal silahlanmanın önüne geçmek, ruhsatsız silahları ele geçirmek ve halkın huzurunu korumak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

TEPEKÖY’DE İKİ ADRES TESPİT EDİLDİ

Bu bağlamda, Acıgöl ilçesine bağlı Tepeköy’de iki farklı adreste ruhsatsız silah bulundurulduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda biri makineli üç ruhsatsız tabanca, bir tüfek, 870 tabanca fişeği ve 17 av tüfeği fişeği ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan E.Ş. ve İ.Ş.’nin jandarma işlemleri sürüyor.