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Nevşehir’de Ruhsatsız Silah Operasyonu yapıldı

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RUHSATSIZ SİLAH OPERASYONU DÜZENLENDİ

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde ruhsatsız silahlarla ilgili bir operasyon gerçekleştirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanmanın önüne geçmek ve ruhsatsız silahların ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlattı. Bu çalışmalar neticesinde, Acıgöl ilçesine bağlı Tepeköy’de yer alan iki farklı adreste ruhsatsız silah bulunduğu tespit edildi.

RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, biri makineli olmak üzere toplamda üç ruhsatsız tabanca, bir tüfek, 870 tabanca fişeği ve 17 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan E.Ş. ve İ.Ş.’nin jandarma işlemleri hâlâ devam ediyor.

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