Nevşehir’de Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Otomobil Alev Aldı

Nevşehir’de bir otomobil, seyir halindeyken aniden alev aldı. Olay, Ürgüp-Nevşehir karayolu Ceza Evi kaşağı yakınlarında yaşandı. Sürücü Mehmet G., kullandığı 50 FE 623 plakalı araçla ilerlerken, yoğun tipi nedeniyle çıkan dumanları göremedi. Yolda devriye gezen polis ekipleri, dumanı fark edince sürücüyü uyararak aracın durmasını sağladı.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerine Sevk Edildi

Polis ekiplerinin ihbarının ardından, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ürgüp-Nevşehir karayolu, yanan otomobile müdahale edilmesi için bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Ardından, yanan otomobil yol kenarında güvenli bir alana çekildi ve yol tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.