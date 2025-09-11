Nevşehir’de Seyyar Dişçilik Yapan İki Kişi

NEVŞEHİR’DE SEYYAR DİŞÇİLİK YAPAN İKİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Nevşehir’de seyyar dişçilik yaptığı tespit edilen iki kişi, jandarma tarafından yakalandı. Alınan bilgilere göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başdere köyünde asayiş kontrolü gerçekleştirdi. Uygulama sırasında, durdurulan araç sürücüsünün şüpheli hareketleri dikkat çekti ve araçta arama yapılmasına karar verildi.

ARAMADA BULUNAN MALZEMELER

Yapılan aramada, diş yapımında kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Bu malzemeler arasında 117 adet damak dişi, 600 gram kromopan kalıp malzemesi, 1 adet diş aynası, 150 gram diş temizleme tozu, 1 adet diş mili, 1 parça diş mumu, 3 adet ağız kaşığı, 2 adet karıştırma kabı, 1 adet ağız kelpeteni, 40 gram likit, 1 adet diş sökücü, 1 şişe ağrı kesici sprey, 1 adet diş dinamosu, 1 şişe soğuk tamir likiti, 31 adet dinamo ucu, 1 şişe damak parlatıcı, 12 adet ağız ölçü kaşığı, 1 şişe diş yapıştırıcısı ve 300 gram alçı bulunuyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ürgüp Cumhuriyet Savcısının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, araç sürücüsü A.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan B.Ç. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılan şahıslar hakkında soruşturma devam ediyor.