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Nevşehir’de Sinir Krizi Geçirdi

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NEVŞEHİR’DE ŞAŞIRTAN BİR OLAY YAŞANDI

Nevşehir’de dikkat çeken bir durum meydana geldi. Kent merkezine bağlı Cevher Dudayev Mahallesi’nde bulunan bir binanın 6. katında oturan bir kişi, bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirdi.

DAİRESİNDEN EŞYALARI SAVURDU

İsminin belirlenemediği bu şahıs, ardından dairesinin balkonuna çıkarak evdeki eşyaları sokağa fırlatmaya başladı. Durumu gören komşular, hemen polise haber verdi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, sinir krizi geçiren bireyi sakinleştirmek için çaba gösterdi ve sonunda gözaltına aldı. Aşağıya atılan eşyaların ise sabah saatlerinde belediye ekipleri tarafından toplandığı bildirildi. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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