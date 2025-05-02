Nevşehir’de Sosyal Medya Üreticileri, Yusuf’un Hayalini Gerçekleştirdi

ÖRNEK BİR ÇALIŞMA İLE HAYALİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Nevşehir’de sosyal medya içerik üreticileri olan Hasan Çavdar, Yaşar Karaca ve Furkan Orhan, 20 yaşındaki down sendromlu Yusuf Tosun’un hayalini gerçekleştirmek için çok anlamlı bir çalışmaya imza attı. Yusuf, üstü açık araba ile gezmek istiyordu. Bunun için Çavdar, kendi aracının üst kısmını kestirerek Yusuf’u bu şekilde gezdirdi. Doğuştan down sendromlu olan Yusuf, sosyal medya üzerinden bu üç genci takibe aldı ve onlara “hayalinin üstü açık araba ile gezmek” olduğunu belirten bir mesaj attı.

TANIMA VE ZİYARET SÜRECİ

Mesajı gören Hasan Çavdar, Yusuf’u ziyaret edip onunla bir süre sohbet etti. Bu görüşmede, Yusuf’un hayalinin şehir turu atmak olduğunu öğrenen Çavdar, çevrede üstü açık araba bulamayınca kendi aracının tavanını kestirmeye karar verdi. Nevşehir Sanayi Sitesi’ne giderek aracını üstü açık hale getiren Çavdar, bu değişiklikle Yusuf’a sürpriz yapmaya hazırlandı. Daha sonra tekrar Yusuf’u ziyaret ederek birlikte bir şehir turu gerçekleştirdiler.

YUSUF’UN MUTLULUĞU VE AİLESİNİN DUYGULARI

Hayali gerçekleşen Yusuf, “Hasan ağabey arabasını benim için kestirdi. Kendisini çok seviyorum. Hayalim üstü açık araba ile gezmekti. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutlu oldum. Artık bizim de üstü açık arabamız var. Bu arabayla Nevşehir’i geziyorum” diyerek duygularını paylaştı. Hasan Çavdar ise, “Üç arkadaş sosyal medya için video içeriği üretiyoruz. Yusuf bize ulaştı. Üstü açık araba ile gezmek istediğini belirtti. Biz de Yusuf için kendi aracımızın tavanını kestirerek ona sürpriz yapmak istedik ve onu gezdirdik,” şeklinde konuştu.

Yusuf’un annesi Zeliha Tosun da, “Küçüklüğünden beri üstü açık araba ile gezmek istiyordu. Bu isteğini sosyal medyadan iletti ve çok hızlı bir geri dönüş aldık. Yusuf için bu sürprizi yaptılar. Onları tanıdığımız için çok mutlu olduk. Bu hayalini gerçekleştiren Hasan ve arkadaşlarına teşekkür ederim,” açıklamasında bulundu.