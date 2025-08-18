Nevşehir’de Sürücü Yanlış Yola Girdi

YANLIŞ YONLAMA SONUCU GİRDİĞİ PERİBACALARI

Nevşehir, Türkiye’nin önde gelen turizm destinasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. Bu bölgeye gelen bir sürücü, navigasyon sisteminin hatalı yönlendirmesi nedeniyle peribacalarının arasında sürüş yapma deneyimi yaşadı. O sırada çekilen görüntüler cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

NAVİGASYON HATA YAPTI, TRAFİĞE KAPALI YOLA GİRDİ

Kapadokya bölgesini ziyaret eden bu sürücü, navigasyon cihazının hatası sonucu taşıt trafiğine kapalı olan bir yola girdi. Vadide kayalıkların arasına dalan sürücü, bu ilginç anları cep telefonuyla kaydederken, “Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkarılır adlı çalışmam” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.