Nevşehir’de Teknik Sorun Ezanı Geciktirdi

AKŞAM EZANI GEÇ OKUNDU

Nevşehir’de akşam ezanı 20 dakika geç okunurken, İl Müftülüğü tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Ezanın teknik sorun nedeniyle duyulamaması tutulan oruca zarar vermedi” denildi. 19.06’da okunması beklenen akşam ezanı, ortaya çıkan teknik arızadan dolayı geç okundu.

EZANIN DUYULAMAMASI

İl Müftülüğü, okunan ezanın sistemdeki arıza nedeniyle duyulamadığını, 19.06’da orucu açanların oruçlarının bozulmadığını ifade etti. İftar saatinin 19.06 itibarıyla başladığı, ezanın teknik sorun nedeniyle duyulamamasının tutulan oruca zarar vermediği açıklandı. Kamuoyuna yönelik yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kamuoyunun da bildiği üzere Nevşehir’de ezanlarımız uzun yıllardır ‘merkezi ezan sistemi’ ile okunmaktadır. Merkezi ezan sistemi Alibey Camiinde bulunmaktadır. Bu akşam iftar vaktinde akşam ezanını okumak üzere görevlimiz Halil Arı merkezi ezan sistemini açıp ezan okumak istemiştir. Ortaya çıkan teknik soruna kısa sürede müdahale edilse de ezan sesi minarelerimizden ancak ilerleyen dakikalarda duyulabilmiştir.”

VATANDAŞLARIN ORUÇLARI BOŞA GİTMEDİ

Açıklamada, “Oruçlar vaktinden önce açılmamış olduğu için vatandaşlarımızın oruçları bozulmamıştır. Dolayısıyla oruçlarının kazasını veya keffaretini gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Tuttuğumuz oruçların kabulü dileğiyle kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadesine yer verildi.