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Nevşehir’de Tır Ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü

KAZA ANINI GÖRÜNTÜLEDİ

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı. Bu talihsiz olay sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre kaza, Hacıbektaş Kayseri bağlantı yolu üzerinde gerçekleşti. Hakan P. tarafından yönetilen 42 DID 10 plakalı süt yüklü tır, Fedai Çelebi’nin kullandığı 38 HM 341 plakalı otomobil ile çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDEYDİ

Kaza sonrası hemen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalede, 76 yaşındaki otomobil sürücüsü Fedai Çelebi ve otomobilde yolcu olan 70 yaşındaki Ruhande Tandoğan’ın kaza anında yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler morga kaldırıldı. Kazayla ilgili her yönüyle bir soruşturma başlatıldı.

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