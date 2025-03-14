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Nevşehir’de Trafik Kazası: 2 Yaralı

TRAFİK KAZASINDA YARALANANLARIN DURUMU

Nevşehir’de gerçekleşen bir trafik kazasında, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı ve bu kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Güzel Yurt Mahallesi’nde Zübeyde Hanım Caddesi Jandarma Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet sürücüsü Emre G., 50 AEB 109 plakalı motosikleti ile otomobili kullanan Serap K. ile çarpıştı.

KAZA YERİNE GÖNDERİLEN EKİPLER

Kazada yaralananlar için çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Emre G. ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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