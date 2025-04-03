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Nevşehir’de Trafikte Yol Verme Kavgası

İKİ SÜRÜCÜ ARASINDA TARTIŞMA

Nevşehir’de, trafikteki yol verme meselesi nedeniyle tartışan iki sürücü arasında çatışma çıktı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle durdurulan kavga sonucunda, her iki sürücü de birbirlerinden şikayetçi oldu.

OLAYIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Nar beldesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleşen olayda, bir sürücü, sol şeritten yavaş seyrettiğini öne sürdüğü minibüs sürücüsünün önünü kesti. Minibüs sürücüsü araçtan indirilerek, tartışma başlamış ve bu esnada küfürleşmeler yaşanmış. Sürücülerin kavgaya tutuşmasıyla havada yumruklar uçuşmaya başlarken, çevredeki vatandaşlar arasında araya girerek olayı sona erdirmiş.

POLİS MÜDAHALESİ

Olayın bildirilmesi sonrası, bölgeye gelen polis ekipleri, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine sürücüleri emniyete götürmüş. Kavga anı ise çevredeki bazı kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedilmiş.

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